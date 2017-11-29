Омич без прав погиб в аварии с «КамАЗом»

По информации силовиков, 30-летний мужчина без водительских прав ехал на «Ладе Гранда» по трассе, когда в районе 10-го километра не справился с управлением и врезался в двигавшийся в том же направлении «КамАЗ». Водитель «Лады» от полученных травм погиб на месте дорожно-транспортного происшествия. Сейчас автоинспекторы выясняют причины случившегося. Не исключено, что сыграла роль и погода: на дорогах в последние дни держится гололед.