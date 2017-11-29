Омич без прав погиб в аварии с «КамАЗом»
Водитель не справился с управлением.
Водитель не справился с управлением.
Вечером минувшего вторника, 28 ноября, смертельная авария произошла в Калачинском районе. При столкновении легкового автомобиля и грузовика погиб человек.
Как сообщили в областной Госавтоинспекции, произошла авария на автодороге
По информации силовиков, 30-летний мужчина без водительских прав ехал на «Ладе Гранда» по трассе, когда в районе 10-го километра не справился с управлением и врезался в двигавшийся в том же направлении «КамАЗ». Водитель «Лады» от полученных травм погиб на месте
— Обстоятельства и причины происшествия будут окончательно установлены в ходе проверки, — прокомментировали в