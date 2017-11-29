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07:48 (мск), источник: Комсомольская правда

Омич без прав погиб в аварии с «КамАЗом»

Водитель не справился с управлением.

Вечером минувшего вторника, 28 ноября, смертельная авария произошла в Калачинском районе. При столкновении легкового автомобиля и грузовика погиб человек.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, произошла авария на автодороге Калачинск-Великорусская около 20 часов.

По информации силовиков, 30-летний мужчина без водительских прав ехал на «Ладе Гранда» по трассе, когда в районе 10-го километра не справился с управлением и врезался в двигавшийся в том же направлении «КамАЗ». Водитель «Лады» от полученных травм погиб на месте дорожно-транспортного происшествия. Сейчас автоинспекторы выясняют причины случившегося. Не исключено, что сыграла роль и погода: на дорогах в последние дни держится гололед.

— Обстоятельства и причины происшествия будут окончательно установлены в ходе проверки, — прокомментировали в пресс-службе Управления МВД России по Омской области.

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