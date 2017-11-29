В лобовом ДТП на Полевском тракте погиб мужчина
Еще двое серьезно пострадали.
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Еще двое серьезно пострадали.
Вечером 28 ноября 2017 года на 33-м километре автодороги Екатеринбург — Полевской лоб в лоб столкнулись Skoda Octavia и ВАЗ-2114.
Как рассказали «Уралинформбюро» в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, на встречную полосу выехал 32-летний водитель иномарки. Он получил закрытую
37-летний водитель «четырнадцатой» скончался на месте. Его 34-летний пассажир в состоянии комы госпитализирован в полевскую ЦГБ.