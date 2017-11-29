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08:32 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В лобовом ДТП на Полевском тракте погиб мужчина

Еще двое серьезно пострадали.

Вечером 28 ноября 2017 года на 33-м километре автодороги Екатеринбург — Полевской лоб в лоб столкнулись Skoda Octavia и ВАЗ-2114.

Как рассказали «Уралинформбюро» в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, на встречную полосу выехал 32-летний водитель иномарки. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, травмы грудной клетки и живота.

37-летний водитель «четырнадцатой» скончался на месте. Его 34-летний пассажир в состоянии комы госпитализирован в полевскую ЦГБ.

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