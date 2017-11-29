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08:37 (мск), источник: Комсомольская правда

В Пермском крае женщина пыталась пронести в колонию телефоны в консервных банках

Запрещенные предметы обнаружили и изъяли.

На днях женщина пришла в исправительную колонию № 4, чтобы навестить осужденного. С собой она принесла четыре банки с рыбными консервами. Но сотрудники ГУФСИН знают, что «заботливые» родственники и друзья могут принести с собой запрещенные предметы, поэтому все гостинцы тщательно просматривают.

В консервных банках сотрудники ГУФСИН обнаружили два телефона и зарядные устройства. Запрещенные в колонии предметы были изъяты, а в отношении женщины составили протокол об административном правонарушении.

— Стоит отметить, что осужденный, которому предназначались телефоны и зарядки, состоит практически на всех профилактических учетах и характеризуется как человек, склонный к побегам, суициду и членовредительству, — сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю. — Также он привлекался за приобретение и употребление наркотических веществ, организовывал групповое противодействие требованиям администрации колонии.

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