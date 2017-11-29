В Пермском крае женщина пыталась пронести в колонию телефоны в консервных банках

На днях женщина пришла в исправительную колонию № 4, чтобы навестить осужденного. С собой она принесла четыре банки с рыбными консервами. Но сотрудники ГУФСИН знают, что «заботливые» родственники и друзья могут принести с собой запрещенные предметы, поэтому все гостинцы тщательно просматривают.

В консервных банках сотрудники ГУФСИН обнаружили два телефона и зарядные устройства. Запрещенные в колонии предметы были изъяты, а в отношении женщины составили протокол об административном правонарушении.