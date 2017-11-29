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08:20 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми судят бывшего министра связи

Евгений Балуев, обвиняемый в хищении более 31 миллиона рублей, признал свою вину.

В Перми начался суд над бывшим министром информационного развития и связи Прикамья Евгением Балуевым. Дело будет рассмотрено в особом порядке.

По версии следствия, экс-чиновник вместе с руководителем Пермского краевого МФЦ Дмитрием Дымбрыловым, его заместителем Натальей Гладковой и местными бизнесменами похитили более 31 миллиона рублей, предназначенных для строительства и ремонта филиалов многофункциональных центров в Пермском крае.

В частности, как сообщается в материалах уголовного дела, в 2014—2015 годы министр Балуев утвердил сметы расходов на ремонт филиалов МФЦ, в том числе находящихся в Перми, Краснокамске и Добрянке. Затем были заключены договоры на ремонт с частными компаниями, в которых объемы необходимых работ были значительно завышены. После подписания актов о приемке работ, которые фактически не были проведены, подрядчикам были перечислены за них деньги. Впоследствии эти деньги были обналичены, и бизнесмены через Наталью Гладкову передали их министру Евгению Балуеву.

Дмитрий Дымбрылов уже осужден за соучастие в хищении бюджетных средств. Он приговорен к 3 годам лишения свободы со штрафом в 305 тысяч рублей.

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29 ноября в Ленинском районном суде начался процесс по делу Евгения Балуева. Он стал министром в правительстве Виктора Басаргина в июне 2012 года, едва отметив свое 30-летие. А в 2016 году — очередным членом этого правительства, попавшим под следствие.

Напомним, до приезда в Пермь Виктор Басаргин возглавлял министерство регионального развития России. И после своего назначения губернатором в октябре 2012 года он предложил на пост председателя краевого правительства своего бывшего заместителя по минрегионразвития Романа Панова. Но тот продержался на должности менее двух недель. 9 ноября Панов был арестован по подозрению в причастности к хищению 93 миллионов рублей при подготовке к саммиту АТЭС. Впоследствии суд признал его виновным и приговорил к 6,5 годам колонии.

За крупную взятку к 8 годам лишения свободы был приговорен глава краевого «Управления автомобильных дорог и транспорта» Сергей Белоконь. В незаконном предпринимательстве был обвинен руководитель Региональной службы по тарифам Ренат Синкин. За хищение государственных средств серьезные сроки получили гендиректор ОАО «Пермагростройзаказчик» Илья Юков и заместитель министра имущественных отношений Игорь Кощеев.

Также фигурантами уголовных дел стали бывшие министры: Алмаз Закиев, Виктор Федоровский и Павел Лях.

Министр строительства и ЖКХ Виктор Федоровский обвинялся в незаконном участии в предпринимательской деятельности. Был оштрафован на 145 тысяч рублей.

Министра физической культуры, спорта и туризма Павла Ляха обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве и реконструкции крупных спортивных объектов, в частности, стадиона «Динамо». Его выпустили из-под домашнего ареста в связи с истечением предельного срока содержания, который составляет один год. Сейчас чиновник находится под подпиской о невыезде.

Экс-министра транспорта Пермского края Алмаза Закиева подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Расследованием дела занимается Следственное управление СК России по Пермскому краю.

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