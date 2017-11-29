Тигра-людоеда обезвредили в Хабаровском крае

В Бикинском районе Хабаровского края в ночь на 29 ноября закончена охота на тигрицу, которая в октябре убила жителя села Бойцово.



Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в региональном министерстве природных ресурсов, спецгруппа по разрешению конфликтных ситуаций между человеком и дикими животными отловила хищника с применением иммобилизационных средств.

— Временно усыплённого зверя перевозят в реабилитационный центр «Утёс», необходимые биообразцы направлены на ветеринарную экспертизу, — отметили в ведомстве. Дальнейшую судьбу конфликтной тигрицы решит Росприроднадзор. Напомним, 30 октября в нескольких километрах от Бойцово было найдено тело погибшего мужчины со следами укусов большого хищника. Экспертиза показала, что человека загрыз тигр. Несколько дней в Москве решался вопрос об изъятии из природы краснокнижного зверя, при этом подразумевалось, что большую кошку постараются взять живым.