Тигра-людоеда обезвредили в Хабаровском крае
Целый месяц шла охота на хищника, убившего человека в Бикинском районе.
Целый месяц шла охота на хищника, убившего человека в Бикинском районе.
В Бикинском районе Хабаровского края в ночь на 29 ноября закончена охота на тигрицу, которая в октябре убила жителя села Бойцово.
Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в региональном министерстве природных ресурсов, спецгруппа по разрешению конфликтных ситуаций между человеком и дикими животными отловила хищника с применением иммобилизационных средств.
— Временно усыплённого зверя перевозят в реабилитационный центр «Утёс», необходимые биообразцы направлены на ветеринарную экспертизу, — отметили в ведомстве. Дальнейшую судьбу конфликтной тигрицы решит Росприроднадзор. Напомним, 30 октября в нескольких километрах от Бойцово было найдено тело погибшего мужчины со следами укусов большого хищника. Экспертиза показала, что человека загрыз тигр. Несколько дней в Москве решался вопрос об изъятии из природы краснокнижного зверя, при этом подразумевалось, что большую кошку постараются взять живым.
— Зверь очень хитрый и умный, она стороной обходила разложенные приманки, — говорит заместитель председателя комитета охотничьего хозяйства краевого минприроды Леонид Иванов. — Охотоведы за этот месяц все переболели, но задачи — поймать тигра — никто не отменял. Предыдущий случай смертельного нападения дикой кошки на человека на Дальнем Востоке произошёл в 2010 году в Тернейском районе Приморского края.