Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
Злые люди живут меньше
Путин ввел в России новый праздник 5 декабря
Сообщения в интернете, за которые будет грозить до 7 лет тюрьмы
Кремль дал обещание в связи с решением МОК
Пересадка головы: россиянин верит в итальянского хирурга Спиридонов прокомментировал первую удачную пересадку головы человека
СМИ: позиция Путина ставит в тупик МОК
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Мнение: Армия России готовится к следующей большой войне
СМИ: Стоявшие в Германии танки отправят в Донбасс
Джордж и Амаль Клуни решили обновить клятвы верности
Принц Ганноверский женился на модели из Перу
СМИ: Состояние Олега Табакова резко ухудшилось
Бывший муж подал в суд на Дану Борисову - СМИ
«Я не знаю, где буду жить через 5 лет». Чем аренда лучше ипотеки
Назван срок реконструкции «синего зуба» в Москве
Фоторепортажи
14«Мисс Вселенная — 2017»
12Белый дом Рождества
08:44 (мск), источник: UzReport.news

Заключенный саудовский принц Митеб освобождён

Саудовский принц Митеб бин Абдулла, который совсем недавно считался главным претендентом на трон, был освобождён после достижения «приемлемого соглашения об урегулировании» с властями, по которому он выплатил более 1 миллиарда долларов.

Источник: UzReport.news

65-летний Митеб, экс-глава элитной национальной гвардии, находился среди десятков членов королевской семьи, министров и нынешних и бывших высокопоставленных чиновников, которые находились под стражей. Приц Митеб обвинялся в коррупции, в том числе в хищении из государственной казны.

Как сообщает агентство Reuters, по меньшей мере три человека, предположительно участвовавшие в коррупционных делах, также будут освобождены. Их личности пока не раскрываются.

Ранее наследный принц Мухаммед бен Сальман аль Сауд рассказал, что большинство принцев согласились на предложение правительства обменять свободу на часть своих средств. В результате в казну страны удалось собрать около $100 млрд.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Узбекистане создано Министерство по инновационному развитию
АО «Узпахтасаноат» станет единой организацией, ответственной за хлопкову...
Трамп прокомментировал пуск ракеты КНДР
Пхеньян объявил о возможности своей ракеты поразить США
The New York Times опубликовала выдержки из дневников Родченкова
Госдеп призвал Россию не применять закон о СМИ-иноагентах
Коллизия на орбите: к чему приведет неудачный пуск с Восточного
В России резко подорожала икра
Формула-Е выставила свой болид против гепарда (видео)
Спорт
«Яшин — главный символ российского футбола» Председатель Оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко представил плакат ЧМ и тематический поезд, а также рассказал о допинге в футболе
Авто
Один из старейших автодилеров закрыл все салоны в Москве У группы «Независимость», в отношении которой подан иск о банкротстве, осталось несколько центров в регионах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Назван самый великий плохой фильм в истории В честь выхода «Горе-творца» Джеймса Франко журналисты и киноманы составили рейтинг худших картин, полюбившихся зрителям
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
От обезьяньих шуб до этики: как менялась мода на мех Ну что такого радикального могло происходить с этим предметом гардероба? Рассказываем, какие изменения претерпели меховые изделия с начала XX века
Дети
Криштиану Роналду впервые показал младшую дочь Поклонники спортсмена восхитились милым снимком.
Все о ремонте
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
7 правил, как расположить ТВ на стене
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь