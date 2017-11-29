Заключенный саудовский принц Митеб освобождён

65-летний Митеб, экс-глава элитной национальной гвардии, находился среди десятков членов королевской семьи, министров и нынешних и бывших высокопоставленных чиновников, которые находились под стражей. Приц Митеб обвинялся в коррупции, в том числе в хищении из государственной казны.
Как сообщает агентство Reuters, по меньшей мере три человека, предположительно участвовавшие в коррупционных делах, также будут освобождены. Их личности пока не раскрываются.
Ранее наследный принц Мухаммед бен Сальман аль Сауд рассказал, что большинство принцев согласились на предложение правительства обменять свободу на часть своих средств. В результате в казну страны удалось собрать около $100 млрд.