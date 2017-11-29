Заключенный саудовский принц Митеб освобождён

Источник: UzReport.news

65-летний Митеб, экс-глава элитной национальной гвардии, находился среди десятков членов королевской семьи, министров и нынешних и бывших высокопоставленных чиновников, которые находились под стражей. Приц Митеб обвинялся в коррупции, в том числе в хищении из государственной казны.

Как сообщает агентство Reuters, по меньшей мере три человека, предположительно участвовавшие в коррупционных делах, также будут освобождены. Их личности пока не раскрываются.