Прокурор: Природа должна сама урегулировать популяцию нерп на Байкале

Источник: РИА "Новости"

Природа сама должна урегулировать численность нерп на Байкале, считает западно-байкальский межрайонный прокурор Алексей Калинин. По его словам, проблему перенаселения озера животными необходимо решать с научным подходом, а не за счет промышленной добычи, которая может привести к удручающим последствиям. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

— Новых случаев гибели нерп на Байкале не зарегистрировано. Вопрос ушел в научную плоскость. Планируется изучение, выделение средств для глубоких научных исследований. Ряд структур предлагает начать массовую добычу нерпы из-за ее большого количества. Но отмечу, что такое решение проблемы перенаселения Байкала млекопитающими может привести к с непредсказуемым последствиям. Этот вопрос требует научного подхода, — сказал Алексей Калинин.

Напомним, что 141 мертвую нерпу обнаружили на берегу Байкала в Иркутской области и Бурятии. Предварительной версией гибели являлась естественная смерть. По словам западно-байкальского межрайонного прокурора Алексея Калинина, предварительные исследования показали, что желудки погибших на Байкале нерп были не заполнены: нормально животные не питались. Надзорное ведомство рассматривало две версии гибели нерп — антропогенную и научную.

Предварительно было получено заключение, что чумы плотоядных у животных не обнаружено. Данный факт корр. агентства подтвердили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятии.

Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратурой проводилась проверка по факту массовой гибели нерп. Лимнологическим институтом СО РАН с целью проведения углубленных научных исследований на место происшествия была организована экспедиция. К были проверке подключены специалисты Ангаро-Байкальского территориального Управления Росрыболовства, ФГБНУ «Госрыбцентр» и ФГБУ «Главрыбвод», Службы ветеринарии Иркутской области, Байкальского Управления Росприроднадзора, Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, научных сотрудников ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Между тем жители поселков на юге Байкала, где были найдены мертвые нерпы, стали забирать туши ради кормления домашних животных. Специалисты службы ветеринарии информировали население, чтобы не допустить введения режима ЧС и распространения каких-либо инфекций, которыми могли заразиться погибшие млекопитающие.

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области планировало попросить у Минприроды и Минсельхоза РФ деньги на масштабное исследование Байкала из-за гибели нерп. Лимнологический институт СО РАН в ближайшее время должен был подготовить сметную документацию.

Эксперты по итогам лабораторных исследований пришли к выводу, что 80% нерп, найденных мертвыми на Байкале в Иркутской области и Бурятии, были беременными. Всего с 29 октября обнаружена 141 мертвая туша.

Также Росприроднадзор сообщал, что концентрация загрязняющих веществ в местах гибели нерп на Байкале не превышает значений предельно допустимых норм. Пробы воды отбирались на юге Байкала в районе мыса Толстый, а также вблизи Кругобайкальской железной дороги.

Ранее Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура сообщала, что антигены энтерита и парвовирусного гепатита выявлены у погибших нерп. Органами ветеринарии отобрано 15 проб патологического материала у 14-ти нерп. Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратурой завершена проверка, организованная в связи с массовой гибелью байкальской нерпы.