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08:44 (мск), источник: АиФ Челябинск

Очевидцев наезда автомобиля на пенсионерку ищут в Челябинске

Женщина попала в больницу.

Очевидцев дорожной аварии, в которой пострадала 62-летняя женщина, разыскивают в Челябинске, сообщают в отделении пропаганды БДД ГИБДД города.

ДТП напротив дома № 122 на улице Новороссийской зафиксировали 24 ноября в 13:45. Водитель с места происшествия скрылся, номер и марку автомобиля установить пока не удалось. Пострадавшую пенсионерку госпитализировали в больницу.

«Лиц, располагающих какой-либо информацией, просим обратиться в ГИБДД УМВД России по г. Челябинску по телефонам: 728−61−15, 728−60−12», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Напомним, ранее в Челябинске произошла другая авария, после которой водитель сбежал: под колёса автомобиля попали 21-летняя женщина и пятилетняя девочка.

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