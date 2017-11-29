Очевидцев наезда автомобиля на пенсионерку ищут в Челябинске

Очевидцев дорожной аварии, в которой пострадала 62-летняя женщина, разыскивают в Челябинске, сообщают в отделении пропаганды БДД ГИБДД города.

ДТП напротив дома № 122 на улице Новороссийской зафиксировали 24 ноября в 13:45. Водитель с места происшествия скрылся, номер и марку автомобиля установить пока не удалось. Пострадавшую пенсионерку госпитализировали в больницу.

«Лиц, располагающих какой-либо информацией, просим обратиться в ГИБДД УМВД России по г. Челябинску по телефонам: 728−61−15, 728−60−12», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.