Очевидцев наезда автомобиля на пенсионерку ищут в Челябинске
Женщина попала в больницу.
Женщина попала в больницу.
Очевидцев дорожной аварии, в которой пострадала 62-летняя женщина, разыскивают в Челябинске, сообщают в отделении пропаганды БДД ГИБДД города.
ДТП напротив дома № 122 на улице Новороссийской зафиксировали 24 ноября в 13:45. Водитель с места происшествия скрылся, номер и марку автомобиля установить пока не удалось. Пострадавшую пенсионерку госпитализировали в больницу.
«Лиц, располагающих
Напомним, ранее в Челябинске произошла другая авария, после которой водитель сбежал: под колёса автомобиля попали 21-летняя женщина и пятилетняя девочка.