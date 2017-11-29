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12:07 (мск), источник: Деловое сообщество

Главе администрации в Ростовской области грозит два года тюрьмы за то, что не отремонтировал дорогу

Главе Зерноградского городского поселения в Ростовской области грозит 2 года тюрьмы за неисполнение решения суда.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в марте 2015 года местный суд обязал администрацию, возглавляемую обвиняемым, привести в порядок дорожный участок по ул. Карла Маркса в срок до ноября 2015 г. Однако руководство муниципалитета не предпринимало никаких попыток для исполнения судебного решения. Только после возбуждения уголовного дела в отношении главы администрацией был заключен контракт на ремонт дороги — теперь там ведется масштабная реконструкция.

Как отметили в надзорном ведомстве, уголовное дело будет рассматривать мировой судья Зерноградского судебного района. Главе поселения грозит до 2 лет лишения свободы по ст. 315 УК РФ «Неисполнение решения суда».

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 Главе администрации в Ростовской области грозит два года тюрьмы за то, что
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