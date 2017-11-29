Главе администрации в Ростовской области грозит два года тюрьмы за то, что не отремонтировал дорогу
Главе Зерноградского городского поселения в Ростовской области грозит 2 года тюрьмы за неисполнение решения суда.
Главе Зерноградского городского поселения в Ростовской области грозит 2 года тюрьмы за неисполнение решения суда.
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Как отметили в надзорном ведомстве, уголовное дело будет рассматривать мировой судья Зерноградского судебного района. Главе поселения грозит до 2 лет лишения свободы по ст. 315 УК РФ «Неисполнение решения суда».