Главе администрации в Ростовской области грозит два года тюрьмы за то, что не отремонтировал дорогу

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в марте 2015 года местный суд обязал администрацию, возглавляемую обвиняемым, привести в порядок дорожный участок по ул. Карла Маркса в срок до ноября 2015 г. Однако руководство муниципалитета не предпринимало никаких попыток для исполнения судебного решения. Только после возбуждения уголовного дела в отношении главы администрацией был заключен контракт на ремонт дороги — теперь там ведется масштабная реконструкция.