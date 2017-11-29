Ночью в Воронеже сгорел жилой дом

Сегодня, 29 ноября, в 2.15 ночи пожарным поступил вызов из Придонского. На улице Огаджаняна загорелся жилой дом. На место выехали сразу несколько пожарных команд. Всего в ликвидации возгорания принимали участие 11 человек и трех спецмашин. Огонь долго не сдавался — его смогли потушить лишь в 2.45.