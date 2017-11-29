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09:20 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Экс-ректор Пермской фармакадемии обвиняется в хищении на 25 миллионов

ПЕРМЬ, 29 ноября, ФедералПресс. Прокуратура Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего ректора ФГБОУ «Пермская государственная фармацевтическая академия» Татьяна Одеговой, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и в присвоении в особо крупном размере. Уголовное дело по материалам УФСБ по Пермскому краю УМВД Перми возбудило в 2015 году. Одеговой инкриминировали два случая хищения денег выделенных на ремонт помещений академии, а также на медицинские полисы для сотрудников ПГФА. В заключительном варианте обвинения Татьяне Одеговой инкриминируется восемь эпизодов мошенничества и один — присвоения денег.

По версии следствия, хищения она совершала в 2009—2014 годах. Речь идет якобы о сумме в 25 млн рублей. Типичная схема мошенничества включала в себя хищение денег, которые выделялись на проведение ремонтов в академии. А также — на покупку различного оборудования для нужд заведения.

Также, по данным силовиков, она начисляла стимулирующие выплаты ряду работников академии, которые после обналичивались и передавались ректору. Сама Одегова заявляла, что деньги потратят якобы на нужды ПГФА.

Оформляла она и «мертвые души» на ставки в вуз. Деньги их зарплат передавались Одеговой. По данным источника «Коммерсанта», Одегова признала свою вину. Ее дело будет рассматриваться в особом порядке.

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