Экс-ректор Пермской фармакадемии обвиняется в хищении на 25 миллионов

Она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и в присвоении в особо крупном размере. Уголовное дело по материалам УФСБ по Пермскому краю УМВД Перми возбудило в 2015 году. Одеговой инкриминировали два случая хищения денег выделенных на ремонт помещений академии, а также на медицинские полисы для сотрудников ПГФА. В заключительном варианте обвинения Татьяне Одеговой инкриминируется восемь эпизодов мошенничества и один — присвоения денег.

По версии следствия, хищения она совершала в 2009—2014 годах. Речь идет якобы о сумме в 25 млн рублей. Типичная схема мошенничества включала в себя хищение денег, которые выделялись на проведение ремонтов в академии. А также — на покупку различного оборудования для нужд заведения.

Также, по данным силовиков, она начисляла стимулирующие выплаты ряду работников академии, которые после обналичивались и передавались ректору. Сама Одегова заявляла, что деньги потратят якобы на нужды ПГФА.