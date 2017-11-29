В Прикамье зафиксирована вспышка мышиной лихорадки

Информацию подтвердили в краевом Роспотребнадзоре.

Шесть строителей прибыли в Прикамье из Удмуртии. Они почувствовали себя плохо, и при осмотре врачами выяснилось, что мужчины больны. Всем поставили диагноз «геморрагическая лихорадка». Один из заболевших скончался. Причина его смерти сейчас выясняется.

Этот вид лихорадки разносят грызуны, потому она получила название «мышиной». В Роспотребнадзоре пояснили, что это заболевание переносится очень тяжело. Практически всех заболевших приходится госпитализировать.