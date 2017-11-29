Внушение заставило петербуржца лишиться машины за 2,4 миллиона

Как стало известно «Водителю Петербурга», в двенадцатом часу ночи 28 ноября к сотрудникам полиции Петродворцового района обратился 45-летний мужчина. Он рассказал, что около 05:00 тремя днями ранее у дома 15 по улице Костылева малознакомый мужчина предъявил ему несуществующий долг.

А потом под угрозой применения физической силой отнял у потерпевшего Range Rover стоимостью 2,4 миллиона рублей. Вместе с внедорожником преступник прихватил ключи, документы и 125 тысяч рублей. Таким образом общий ущерб составил более 2,5 млн.