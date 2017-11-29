У араба забрали внедорожник за незаконную охоту в Казахстане
Гражданин ОАЭ осужден за незаконную охоту в Жамбылской области, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
Гражданин ОАЭ осужден за незаконную охоту в Жамбылской области, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
Судебный процесс состоялся 24 ноября 2017 года в Сарысуском районом суде Жамбылской области.
Приговором суда на браконьера наложен штраф в размере 500 МРП (1 134 500 тенге), конфискована автомашина Toyota Land Cruiser.
Отметим, гражданина ОАЭ и еще троих его соотечественников задержали 12 октября 2017 года. Сообщается, что все иностранные граждане депортированы в ОАЭ. Браконьером возмещен ущерб в сумме 3 664 435 тенге.
12 октября 2017 года на территории Сарысуского района Жамбылской области в местечке Актобе рядом с границей Жамбылской и