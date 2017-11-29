У араба забрали внедорожник за незаконную охоту в Казахстане

Отметим, гражданина ОАЭ и еще троих его соотечественников задержали 12 октября 2017 года. Сообщается, что все иностранные граждане депортированы в ОАЭ. Браконьером возмещен ущерб в сумме 3 664 435 тенге.

12 октября 2017 года на территории Сарысуского района Жамбылской области в местечке Актобе рядом с границей Жамбылской и Южно-Казахстанской областей были задержаны две автомашины (внедорожники) — Toyota и Nissan. В них находились четверо граждан ОАЭ и двое жителей ЮКО. При осмотре найдены: один сокол, один краснокнижный стрепет, два краснокнижных рябчика и два зайца.