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09:05 (мск), источник: Tengrinews

У араба забрали внедорожник за незаконную охоту в Казахстане

Гражданин ОАЭ осужден за незаконную охоту в Жамбылской области, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-секретаря Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Сакена Дилдахмета.

Судебный процесс состоялся 24 ноября 2017 года в Сарысуском районом суде Жамбылской области.

Приговором суда на браконьера наложен штраф в размере 500 МРП (1 134 500 тенге), конфискована автомашина Toyota Land Cruiser.

Отметим, гражданина ОАЭ и еще троих его соотечественников задержали 12 октября 2017 года. Сообщается, что все иностранные граждане депортированы в ОАЭ. Браконьером возмещен ущерб в сумме 3 664 435 тенге.

12 октября 2017 года на территории Сарысуского района Жамбылской области в местечке Актобе рядом с границей Жамбылской и Южно-Казахстанской областей были задержаны две автомашины (внедорожники) — Toyota и Nissan. В них находились четверо граждан ОАЭ и двое жителей ЮКО. При осмотре найдены: один сокол, один краснокнижный стрепет, два краснокнижных рябчика и два зайца.

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