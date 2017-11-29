В Башкирии осудили банду вооруженных вымогателей
Пятеро мужчин получили тюремные сроки.
Пятеро мужчин получили тюремные сроки.
Верховный суд Башкирии вынес приговором банде из пятерых вымогателей. Известно, что мужчины нападали на таксистов и бизнесменов в Бирске.
Сыщики выяснили, что действовала банда в период с 2014 по 2015 годы. Работали разбойники как в «лихих 90-ых» — за крупные суммы предлагали защиту коммерсантам. Естественно, платить они заставляли. Иногда суммы доходили до 6 миллионов рублей. Кроме того, несколько раз бандиты совершали грабежи с применением оружия.
— Суд приговорил их к лишению свободы на срок от 7 до 9 лет в колониях общего и строгого режимов. Кроме того, суд обязал их возместить ущерб, — объяснили в прокуратуре Башкирии.