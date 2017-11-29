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09:40 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии осудили банду вооруженных вымогателей

Пятеро мужчин получили тюремные сроки.

Верховный суд Башкирии вынес приговором банде из пятерых вымогателей. Известно, что мужчины нападали на таксистов и бизнесменов в Бирске.

Сыщики выяснили, что действовала банда в период с 2014 по 2015 годы. Работали разбойники как в «лихих 90-ых» — за крупные суммы предлагали защиту коммерсантам. Естественно, платить они заставляли. Иногда суммы доходили до 6 миллионов рублей. Кроме того, несколько раз бандиты совершали грабежи с применением оружия.

— Суд приговорил их к лишению свободы на срок от 7 до 9 лет в колониях общего и строгого режимов. Кроме того, суд обязал их возместить ущерб, — объяснили в прокуратуре Башкирии.

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