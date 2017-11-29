В Ростовской области снова введен карантин по птичьему гриппу

Угрожаемой зоной при этом считается территория радиусом 5 км, а в радиусе 10 км установлены правила наблюдения.
Напомним, вирус был выявлен у трех павших кур, выброшенных на свалку недалеко от указанного населенного пункта. О снятии карантина в региональном правительстве планируют сообщить дополнительно.
Это не первый подобный случай за последнее время. Чуть более месяца назад, в октябре, у двух павших кур в частном подворье станицы Чертковской Морозовского района Ростовской области, а также у двух воробьев в 300 м от данного населенного пункта специалисты Ростовской областной ветеринарной лаборатории и исследовательского центра ВНИИЗЖ диагностировали грипп. Специальная комиссия утвердила план мероприятий по ликвидации инфекции, признав станицу Чертковскую эпизоотическим очагом.
Также в конце прошлого года в Ростовской области на предприятии «Евродон» были также зарегистрированы вспышки птичьего гриппа. Тогда были уничтожены 160 тысяч голов индейки, убытки компании были оценены в 1 млрд руб. В апреле текущего года на одном из предприятий компании снова была обнаружена вспышка заболевания.
Основной мерой профилактики считается вакцинация и ревакцинация птицы в личных подсобных хозяйствах. С начала года было привито более 2,3 млн голов. Ранее региональное правительство сообщало, что для проверки диких и домашних птиц в Ростовской области на наличие у них вируса птичьего гриппа проводятся обследования охотничьих угодий на предмет обнаружения павших особей птицы. О всех случаях падежа сообщается в государственную ветеринарную службу, после чего из патологического материала берутся пробы для лабораторных исследований. Так, с начала года было исследовано более 76 тысяч проб. Также в регионе проводят диагностический отстрел пролетной дикой водоплавающей дичи и синантропных видов птиц.