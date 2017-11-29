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09:21 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцы заметили пожар на закрытом на ремонт Центральном стадионе

Пожар распространился на 300 кв.метров.

Задымление на Центральном стадионе Красноярска объяснили загоревшимся мусором.

Сообщение о происшествии очевидцы разместили в социальных сетях — по их данным что-то горело около центрального входа на Центральный стадион на острове Отдыха. В пресс-службе краевого управления МЧС, на площади перед стадионом загорелся строительный мусор. По данным очевидцев, пожар распространился не менее, чем на 300 кв.метров.

Построенный в 1967 году Центральный стадион Красноярска с 2014 года находится на реставрации. Ее проводят специалисты московской компании «Элинальфа», которая в июне 2017 года единственным участником аукциона. Из краевого бюджета на ремонт выделили 1 млрд 636,7 млн рублей. Рабочим предстоит усилить несущие конструкции, провести перепланировку помещений и полную замене кресел на трибунах. Также на стадионе должна появится система антитеррористической защиты. Завершить все работы они должны в октябрю следующего года.

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