Красноярцы заметили пожар на закрытом на ремонт Центральном стадионе

Сообщение о происшествии очевидцы разместили в социальных сетях — по их данным что-то горело около центрального входа на Центральный стадион на острове Отдыха. В пресс-службе краевого управления МЧС, на площади перед стадионом загорелся строительный мусор. По данным очевидцев, пожар распространился не менее, чем на 300 кв.метров.

Построенный в 1967 году Центральный стадион Красноярска с 2014 года находится на реставрации. Ее проводят специалисты московской компании «Элинальфа», которая в июне 2017 года единственным участником аукциона. Из краевого бюджета на ремонт выделили 1 млрд 636,7 млн рублей. Рабочим предстоит усилить несущие конструкции, провести перепланировку помещений и полную замене кресел на трибунах. Также на стадионе должна появится система антитеррористической защиты. Завершить все работы они должны в октябрю следующего года.