Пенсионерка попала под колеса автобуса в Новосибирске

В Новосибирске в Первомайском районе пожилая женщина попала под колеса автобуса № 50.

Инцидент произошел на улице Нахимова у дома № 2 сегодня, 20 ноября, около 12.30. По словам очевидцев в соцсети, в группе во «Вконтакте» Новосибирской службе эвакуации «АСТ-54», пенсионерка выбежала на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, а там автобус протащил её под дном несколько метров. Женщина скончалась на месте аварии до приезда медиков «скорой помощи».

— Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. По данному факту проводится доследственная проверка, обстоятельства произошедшего и личность погибшего устанавливаются, — комментируют в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.