Пенсионерка попала под колеса автобуса в Новосибирске
Пожилая женщина скончалась на месте от полученных травм.
Пожилая женщина скончалась на месте от полученных травм.
В Новосибирске в Первомайском районе пожилая женщина попала под колеса автобуса № 50.
Инцидент произошел на улице Нахимова у дома № 2 сегодня, 20 ноября, около 12.30. По словам очевидцев в соцсети, в группе во «Вконтакте» Новосибирской службе эвакуации «АСТ-54», пенсионерка выбежала на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, а там автобус протащил её под дном несколько метров. Женщина скончалась на месте аварии до приезда медиков «скорой помощи».
— Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. По данному факту проводится доследственная проверка, обстоятельства произошедшего и личность погибшего устанавливаются, — комментируют в
Также в ведомстве пояснили, что на данный момент возраст погибшей женщины пока сложно определить, все покажет проверка, проводимая правоохранителями и госавтоинспекторами.