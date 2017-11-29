На трассе М-5 столкнулись ВАЗ и грузовик
В Челябинской области на трассе М-5 столкнулись ВАЗ-2131 и грузовой автомобиль «Iveco». В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля, сообщили Накануне.RU в
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В Челябинской области на трассе М-5 столкнулись ВАЗ-2131 и грузовой автомобиль «Iveco». В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля, сообщили Накануне.RU в
Авария произошла вечером 28 ноября на 1635 километре автодороги Москва — Челябинск. Водитель ВАЗа по предварительной версии не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем.
Водителя легкового автомобиля в больницу, где от полученных травм позднее он скончался.