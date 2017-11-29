При пожаре в Ростовской области погибли мужчина и 13-летний мальчик

Источник: Комсомольская правда

Тревожный звонок на пульт дежурного поступил в 2:50, взволнованные очевидцы сообщили, что горит частный дом. К приезду спасателей сооружение полыхало на площади 80 квадратных метров. Уже в 3:02 пожар удалось локализовать, а в 3:25 полностью потушить.

К сожалению, несмотря на то, что оперативные службы сработали быстро, трагедии избежать не удалось. В доме были обнаружены тела двух погибших — мужчины и 13-летнего подростка. В отделение скорой медицинской помощи города Шахты привезли двух пострадавших: 5-летнюю девочку и 38-летнюю женщину.