Под Волгоградом в металлическом вагончике сгорел мужчина
Последние сутки у волгоградских спасателей выдались жаркими — зафиксировано девять пожаров и пять возгораний. Причем чаще всего ЧП случаются
Последние сутки у волгоградских спасателей выдались жаркими — зафиксировано девять пожаров и пять возгораний. Причем чаще всего ЧП случаются
Сообщение о пожаре в селе Маляевка Ленинского района Волгоградской области поступило на пульт диспетчера
К моменту прибытия спасателей, этот вагончик уже полностью был охвачен огнем. За десять минут его потушили. Но оказалось, что внутри в момент ЧП находился человек. На пепелище пожарные обнаружили тело погибшего мужчины. Личность его сейчас устанавливается, уточнили «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по Волгоградской области.