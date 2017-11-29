Под Волгоградом в металлическом вагончике сгорел мужчина

Сообщение о пожаре в селе Маляевка Ленинского района Волгоградской области поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы 28 ноября примерно в семь часов вечера. Очевидцы рассказали, что горит металлический вагончик.

К моменту прибытия спасателей, этот вагончик уже полностью был охвачен огнем. За десять минут его потушили. Но оказалось, что внутри в момент ЧП находился человек. На пепелище пожарные обнаружили тело погибшего мужчины. Личность его сейчас устанавливается, уточнили «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по Волгоградской области.