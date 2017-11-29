В Петербурге за день угнали три «Кадиллака» одной модели

Как стало известно «Фонтанке» 29 ноября, накануне последовательно совершены угоны трех автомобилей одной модели на сумму свыше десяти миллионов рублей.

Около двух дня бизнес-леди оставила фиолетовый «Кадиллак» выпуска прошлого года на перехватывающей парковке Балканской площади и отлучилась на полчаса. Этого времени преступникам хватило. По данным «Фонтанки», компания 46-летней предпринимательницы пять дней назад была признана банкротом. В рамках конкурсного производства начался розыск имущества.

Вместе с «Кадиллаком» пропал кассовый аппарат, а в нем, как припомнила потерпевшая, лежали сто тысяч рублей.

Через пару часов, около четырех дня, любители Escalade были замечены на улице Оптиков. У 32-го дома был припаркована темно-серая иномарка, тоже 2016 года выпуска. Уехала она в известном направлении. Последний раз уличные камеры приметили авто на Коннолахтинском проспекте. Преступникам был предоставлен под завязку залитый бензобак. Владелец оценил потерю в 4,8 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по статье о краже.