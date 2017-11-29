В Петербурге за день угнали три «Кадиллака» одной модели
Охота на автомобили марки Cadillac Escalade объявлена в Петербурге. За несколько часов без статусных иномарок остались бюджетник,
Охота на автомобили марки Cadillac Escalade объявлена в Петербурге. За несколько часов без статусных иномарок остались бюджетник,
Как стало известно «Фонтанке» 29 ноября, накануне последовательно совершены угоны трех автомобилей одной модели на сумму свыше десяти миллионов рублей.
Около двух дня
Вместе с «Кадиллаком» пропал кассовый аппарат, а в нем, как припомнила потерпевшая, лежали сто тысяч рублей.
Через пару часов, около четырех дня, любители Escalade были замечены на улице Оптиков. У 32-го дома был припаркована
Напоследок угонщики расстроили бюджетника. Замдиректора по