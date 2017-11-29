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10:43 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге за день угнали три «Кадиллака» одной модели

Охота на автомобили марки Cadillac Escalade объявлена в Петербурге. За несколько часов без статусных иномарок остались бюджетник, леди-банкрот и предприниматель.

Как стало известно «Фонтанке» 29 ноября, накануне последовательно совершены угоны трех автомобилей одной модели на сумму свыше десяти миллионов рублей.

Около двух дня бизнес-леди оставила фиолетовый «Кадиллак» выпуска прошлого года на перехватывающей парковке Балканской площади и отлучилась на полчаса. Этого времени преступникам хватило. По данным «Фонтанки», компания 46-летней предпринимательницы пять дней назад была признана банкротом. В рамках конкурсного производства начался розыск имущества.

Вместе с «Кадиллаком» пропал кассовый аппарат, а в нем, как припомнила потерпевшая, лежали сто тысяч рублей.

Через пару часов, около четырех дня, любители Escalade были замечены на улице Оптиков. У 32-го дома был припаркована темно-серая иномарка, тоже 2016 года выпуска. Уехала она в известном направлении. Последний раз уличные камеры приметили авто на Коннолахтинском проспекте. Преступникам был предоставлен под завязку залитый бензобак. Владелец оценил потерю в 4,8 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по статье о краже.

Напоследок угонщики расстроили бюджетника. Замдиректора по учебно-производственной работе колледжа Метростроя в 17.40 оставил черный Escalade 2015 года у МФЦ Калининского района на улице Ушинского. Отлучился на семь минут, а возвращаться домой ему пришлось пешком. Через час после угона автомобиль Сухова стоимостью 3 млн 250 тыс рублей был зафиксирован на Приморском шоссе в Лисьем Носу.

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