Командир разбившегося вертолета осужден в Ростовской области

Как сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры, пилот признан виновным по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена) и приговорен к ограничению свободы на полтора года.

Кроме того, осужденный на тот же срок лишен права заниматься деятельностью по управлению воздушным транспортом.

Напомним, вертолет BelI-429 упал 1 января 2016 года в 300 метрах от вертолетной площадки в хуторе Рыбацком Аксайского района.

Установлено, что командир летевшего из ростовского аэропорта вертолета не принял во внимание ухудшение погодных условий и допустил снижение скорости и высоты полета, что привело к крушению машины в условиях ограниченной видимости.