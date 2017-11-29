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10:42 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Командир разбившегося вертолета осужден в Ростовской области

Командир разбившегося в 2016 году вертолета Bell-429 осужден в Ростовской области.

Как сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры, пилот признан виновным по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена) и приговорен к ограничению свободы на полтора года.

Кроме того, осужденный на тот же срок лишен права заниматься деятельностью по управлению воздушным транспортом.

Напомним, вертолет BelI-429 упал 1 января 2016 года в 300 метрах от вертолетной площадки в хуторе Рыбацком Аксайского района.

Установлено, что командир летевшего из ростовского аэропорта вертолета не принял во внимание ухудшение погодных условий и допустил снижение скорости и высоты полета, что привело к крушению машины в условиях ограниченной видимости.

В результате происшествия второму пилоту вертолета причинен тяжкий вред здоровью.

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