Командир разбившегося вертолета осужден в Ростовской области
Командир разбившегося в 2016 году вертолета Bell-429 осужден в Ростовской области.
Командир разбившегося в 2016 году вертолета Bell-429 осужден в Ростовской области.
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Кроме того, осужденный на тот же срок лишен права заниматься деятельностью по управлению воздушным транспортом.
Напомним, вертолет BelI-429 упал 1 января 2016 года в 300 метрах от вертолетной площадки в хуторе Рыбацком Аксайского района.
Установлено, что командир летевшего из ростовского аэропорта вертолета не принял во внимание ухудшение погодных условий и допустил снижение скорости и высоты полета, что привело к крушению машины в условиях ограниченной видимости.
В результате происшествия второму пилоту вертолета причинен тяжкий вред здоровью.