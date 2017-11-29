Крупные суммы отправляли восточноказахстанцы интернет-мошеннику из Алматы

Источник: Zakon.kz

В ходе ОПМ «Контрафакт» сотрудники криминальной полиции ДВД ВКО уличили в мошенничестве жителя Алматы.

«48-летний мужчина размещал объявления на популярных интернет-ресурсах с предложением оказания содействия в оформлении или рефинансировании кредитов. Доверчивые граждане из разных уголков Восточного Казахстана переводили за “услуги” определенную сумму денег от 8 тысяч до нескольких десятков тысяч тенге, но помощи не дожидались», — рассказали подробности в полиции.

Всего выявлено более 15 эпизодов. Проводится досудебное расследование по ст. 190 ч. 2 УК РК. Полицейские не исключают, что в итоге будет установлено еще больше жертв мошеннических действий.