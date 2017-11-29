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13:03 (мск), источник: Zakon.kz

Крупные суммы отправляли восточноказахстанцы интернет-мошеннику из Алматы

Подозреваемого в интернет-мошенничестве выявили полицейские ВКО, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

Источник: Zakon.kz

В ходе ОПМ «Контрафакт» сотрудники криминальной полиции ДВД ВКО уличили в мошенничестве жителя Алматы.

«48-летний мужчина размещал объявления на популярных интернет-ресурсах с предложением оказания содействия в оформлении или рефинансировании кредитов. Доверчивые граждане из разных уголков Восточного Казахстана переводили за “услуги” определенную сумму денег от 8 тысяч до нескольких десятков тысяч тенге, но помощи не дожидались», — рассказали подробности в полиции.

Всего выявлено более 15 эпизодов. Проводится досудебное расследование по ст. 190 ч. 2 УК РК. Полицейские не исключают, что в итоге будет установлено еще больше жертв мошеннических действий.

Стражи порядка просят жителей не терять бдительность. Любая сомнительная сделка чревата печальными последствиями. Не доверяйте объявлениям, обещающим решить все проблемы за незначительный период времени, особенно, если изначально это требует вложения денежных средств.

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