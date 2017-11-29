Крупные суммы отправляли восточноказахстанцы интернет-мошеннику из Алматы
Подозреваемого в
Подозреваемого в
В ходе ОПМ «Контрафакт» сотрудники криминальной полиции ДВД ВКО уличили в мошенничестве жителя Алматы.
«48-летний мужчина размещал объявления на популярных
Всего выявлено более 15 эпизодов. Проводится досудебное расследование по ст. 190 ч. 2 УК РК. Полицейские не исключают, что в итоге будет установлено еще больше жертв мошеннических действий.
Стражи порядка просят жителей не терять бдительность. Любая сомнительная сделка чревата печальными последствиями. Не доверяйте объявлениям, обещающим решить все проблемы за незначительный период времени, особенно, если изначально это требует вложения денежных средств.