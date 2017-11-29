Житель Ляховичей организовал покушение на бывшую жену, чтобы заразить ВИЧ
29 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Ляховичей организовал покушение на бывшую жену, чтобы посредством инъекции заразить ее
29 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Ляховичей организовал покушение на бывшую жену, чтобы посредством инъекции заразить ее
Драма разыгралась вечером 27 ноября. Около 19.40 в Ляховичский РОВД обратилась женщина 1979 года рождения и рассказала, что во дворе дома неизвестный ударил ее в ногу медицинским шприцем. Сотрудники уголовного розыска установили, что это был 33-летний ранее судимый житель Ляховичей. В тот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 339 (хулиганство) УК.
Во время расследования выяснилось, что инициатором преступления стал житель райцентра 1976 года рождения, бывший муж пострадавшей. «Имея умысел заразить
Заказчик преступления задержан. В отношении него Ляховичским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 157 (заражение вирусом иммунодефицита человека) УК. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до тринадцати лет.