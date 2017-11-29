Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
На каплях: чем грозит зависимость от сосудосуживающих средств
Первая победа, которой невеста принца Гарри добилась в 11 лет
Какой доход семьи позволит получить пособие на первого ребенка
Кремль дал обещание в связи с решением МОК
Что изменится в жизни россиян с 1 декабряПоследний срок уплаты налогов, лицензия на аборты и новый штраф для автомобилистов
СМИ: позиция Путина ставит в тупик МОК
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
«Они будут уничтожены»: в ДНР о «загнанных в угол» военных ВСУ
Тука о готовых соединиться с РФ регионах Украины
Сестры Михалковы появились на публике в одинаковых кофтах
Тайра Бэнкс в образе тигрицы снялась для модного глянца
СМИ: Состояние Олега Табакова резко ухудшилось
Бывший муж подал в суд на Дану Борисову - СМИ
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
8Военный переворот в Зимбабве
8День благодарения
10:24 (мск), источник: БЕЛТА

Житель Ляховичей организовал покушение на бывшую жену, чтобы заразить ВИЧ

29 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Ляховичей организовал покушение на бывшую жену, чтобы посредством инъекции заразить ее ВИЧ-инфекцией, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Источник: БЕЛТА

Драма разыгралась вечером 27 ноября. Около 19.40 в Ляховичский РОВД обратилась женщина 1979 года рождения и рассказала, что во дворе дома неизвестный ударил ее в ногу медицинским шприцем. Сотрудники уголовного розыска установили, что это был 33-летний ранее судимый житель Ляховичей. В тот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 339 (хулиганство) УК.

Во время расследования выяснилось, что инициатором преступления стал житель райцентра 1976 года рождения, бывший муж пострадавшей. «Имея умысел заразить ВИЧ-инфекцией экс-супругу, он организовал и руководил совершением преступления. За вознаграждение в $50 он подговорил ранее судимого мужчину посредством инъекции ввести бывшей жене зараженную кровь. Преступный умысел хулиган не довел до конца, так как в шприц набрал незараженную кровь», — пояснил Сергей Дученко.

Заказчик преступления задержан. В отношении него Ляховичским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 157 (заражение вирусом иммунодефицита человека) УК. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до тринадцати лет.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Кэти Перри выбила телефон у фанатки огромным надувным глазом
Ольга Бузова закатила истерику в эфире нового шоу
Трамп прокомментировал пуск ракеты КНДР
Железную дорогу в обход Украины запустят до конца года
The New York Times опубликовала выдержки из дневников Родченкова
В ГД внесен законопроект о миллионных штрафах для СМИ-иноагентов
Коллизия на орбите: к чему приведет неудачный пуск с Восточного
В России резко подорожала икра
Формула-Е выставила свой болид против гепарда (видео)
Спорт
«Яшин — главный символ российского футбола» Председатель Оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко представил плакат ЧМ и тематический поезд, а также рассказал о допинге в футболе
Авто
Один из старейших автодилеров закрыл все салоны в Москве У группы «Независимость», в отношении которой подан иск о банкротстве, осталось несколько центров в регионах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Назван самый великий плохой фильм в истории В честь выхода «Горе-творца» Джеймса Франко журналисты и киноманы составили рейтинг худших картин, полюбившихся зрителям
Недвижимость
Острова сокровищ: четыре частных острова с отелями
Минстрой хочет обязать собственников недвижимости участвовать в благоустройстве
Самое дорогое жилье в Москве в ноябре сдается за 800 тысяч рублей
Строительство на месте Ховринской больницы в Москве начнется во второй половине 2018 года
Леди
От обезьяньих шуб до этики: как менялась мода на мех Ну что такого радикального могло происходить с этим предметом гардероба? Рассказываем, какие изменения претерпели меховые изделия с начала XX века
Дети
Криштиану Роналду впервые показал младшую дочь Поклонники спортсмена восхитились милым снимком.
Все о ремонте
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
7 правил, как расположить ТВ на стене
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь