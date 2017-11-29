Житель Ляховичей организовал покушение на бывшую жену, чтобы заразить ВИЧ

Источник: БЕЛТА

Драма разыгралась вечером 27 ноября. Около 19.40 в Ляховичский РОВД обратилась женщина 1979 года рождения и рассказала, что во дворе дома неизвестный ударил ее в ногу медицинским шприцем. Сотрудники уголовного розыска установили, что это был 33-летний ранее судимый житель Ляховичей. В тот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 339 (хулиганство) УК.

Во время расследования выяснилось, что инициатором преступления стал житель райцентра 1976 года рождения, бывший муж пострадавшей. «Имея умысел заразить ВИЧ-инфекцией экс-супругу, он организовал и руководил совершением преступления. За вознаграждение в $50 он подговорил ранее судимого мужчину посредством инъекции ввести бывшей жене зараженную кровь. Преступный умысел хулиган не довел до конца, так как в шприц набрал незараженную кровь», — пояснил Сергей Дученко.