В Новосибирске девушку задержали за «минирование» вокзала

Руководитель пресс-службы УТ МВД по СФО Анна Щербакова рассказала: «В ночь на 29 ноября сотрудники транспортной полиции и ФСБ задержали 19-летнюю жительницу Новосибирска, ранее судимую, за сообщение о ложном минировании станции “Новосибирск — Главный” 27 ноября. В настоящее время возбуждено уголовное дело ст. 207. На вопросы сотрудников о причинах звонка девушка пояснила, что пыталась остановить молодого человека, который пытался уехать из Новосибирска в Екатеринбург. Молодой человек все же уехал».