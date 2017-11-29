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10:20 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске девушку задержали за «минирование» вокзала

В пресс-службе УТ МВД по СФО «Вестям» пояснили, что девушка пыталась остановить своего молодого человека, который должен был уехать из Новосибирска в Екатеринбург на поезде.

Источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске задержали телефонную террористку, которая устроила переполох на вокзале «Новосибирск — Главный».

Руководитель пресс-службы УТ МВД по СФО Анна Щербакова рассказала: «В ночь на 29 ноября сотрудники транспортной полиции и ФСБ задержали 19-летнюю жительницу Новосибирска, ранее судимую, за сообщение о ложном минировании станции “Новосибирск — Главный” 27 ноября. В настоящее время возбуждено уголовное дело ст. 207. На вопросы сотрудников о причинах звонка девушка пояснила, что пыталась остановить молодого человека, который пытался уехать из Новосибирска в Екатеринбург. Молодой человек все же уехал».

Напомним, в понедельник, 27 ноября, на вокзале «Новосибирск — Главный» были эвакуированы пассажиры двух железнодорожных составов из-за сообщения о «бомбе».

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