В Прикамье компания незаконно привлекла к работе бывшего судебного пристава

В Кунгуре прокуратура выявила нарушение статьи 12 ФЗ «О противодействии коррупции» в деятельности ООО «Телец-Агро». Компания заключила трудовой договор с бывшим судебным приставом. Однако информация об этом не поступила в установленный законом десятидневный срок в УФССП по Пермскому краю.



По информации краевой прокуратуры, в отношении замгендиректора компании и ООО «Телец-Агро» были возбуждены дела об административном правонарушении.



Их признали виновными. Общая сумма назначенных штрафов составила 70 тысяч рублей.