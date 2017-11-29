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10:17 (мск), источник: Новости Перми

В Прикамье компания незаконно привлекла к работе бывшего судебного пристава

Общая сумма штрафов, которую пришлось выплатить замгендиректора и ООО «Телец-Агро», составила 70 тысяч рублей.

В Кунгуре прокуратура выявила нарушение статьи 12 ФЗ «О противодействии коррупции» в деятельности ООО «Телец-Агро». Компания заключила трудовой договор с бывшим судебным приставом. Однако информация об этом не поступила в установленный законом десятидневный срок в УФССП по Пермскому краю.

По информации краевой прокуратуры, в отношении замгендиректора компании и ООО «Телец-Агро» были возбуждены дела об административном правонарушении.

Их признали виновными. Общая сумма назначенных штрафов составила 70 тысяч рублей.

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