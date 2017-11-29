На Тенистой Аллее грузовик съехал в кювет
На Тенистой Аллее в областном центре в кювет съехал грузовой автомобиль. Об этом в среду сообщают участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте».
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На Тенистой Аллее в областном центре в кювет съехал грузовой автомобиль. Об этом в среду сообщают участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте».
Никто не пострадал, попавший в аварию грузовик частично перегородил проезжую часть и мешает проезду транспорта. Собирается пробка со стороны микрорайна им. А. Космодемьянского.