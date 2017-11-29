На Тенистой Аллее грузовик съехал в кювет

На Тенистой Аллее грузовик съехал в кювет

На Тенистой Аллее в областном центре в кювет съехал грузовой автомобиль. Об этом в среду сообщают участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте».