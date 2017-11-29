В Воронежской области «КамАЗ» протаранил «ГАЗель» и «Волгу»: есть погибший
В ГУ МВД по Воронежской области сообщают, что за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 140 ДТП.
В ГУ МВД по Воронежской области сообщают, что за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 140 ДТП.
Вчера, 28 ноября, в 17.20 в Бобровском районе произошло смертельное ДТП. По дороге «Бобров — Верхний Икорец» двигался «КамАЗ», за рулем которого был 46-летний лискинец. В
27-летний водитель легковушки скончался на месте аварии, 27-летнего пассажира госпитализировали. Попал в больницу и 34-летний пассажир «ГАЗели».
В ГУ МВД по Воронежской области сообщают, что за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 140 ДТП. Травмы на дорогах получили девять человек.