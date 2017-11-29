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10:18 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронежской области «КамАЗ» протаранил «ГАЗель» и «Волгу»: есть погибший

В ГУ МВД по Воронежской области сообщают, что за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 140 ДТП.

Источник: AP 2017

Вчера, 28 ноября, в 17.20 в Бобровском районе произошло смертельное ДТП. По дороге «Бобров — Верхний Икорец» двигался «КамАЗ», за рулем которого был 46-летний лискинец. В какой-то момент он не справился с управлением и протаранил «ГАЗель», которая шла впереди. Та, в свою очередь, столкнулась с автомобилем «Волга».

27-летний водитель легковушки скончался на месте аварии, 27-летнего пассажира госпитализировали. Попал в больницу и 34-летний пассажир «ГАЗели».

В ГУ МВД по Воронежской области сообщают, что за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 140 ДТП. Травмы на дорогах получили девять человек.

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