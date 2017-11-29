В Воронежской области «КамАЗ» протаранил «ГАЗель» и «Волгу»: есть погибший

Вчера, 28 ноября, в 17.20 в Бобровском районе произошло смертельное ДТП. По дороге «Бобров — Верхний Икорец» двигался «КамАЗ», за рулем которого был 46-летний лискинец. В какой-то момент он не справился с управлением и протаранил «ГАЗель», которая шла впереди. Та, в свою очередь, столкнулась с автомобилем «Волга».