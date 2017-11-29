Шофер хабаровского автобуса потерял сознание за рулем и попал в аварию

Во вторник вечером в Индустриальном районе Хабаровска автобус маршрута № 10 врезался во внедорожник. Причиной аварии, по словам пассажиров, стало внезапное ухудшение самочувствия шофера «Дэу», сообщает портал «Губерния».

Инцидент произошел на улице Волочаевской. Водитель «Мицубиши Паджеро Эволюшн» вместе с женой ехал вдоль дендрария со стороны улицы Ленина. На пересечении со Слободской автолюбитель с 10-летним стажем притормозил, пропуская поток автомобилей, которые выезжали на Волочаевскую. Автобус врезался во внедорожник сзади и мощным ударом швырнул метров на 30 вперед.

Супруги были пристегнуты ремнями безопасности, однако женщина повредила шею. Пассажир «Паджеро» отправилась во вторую краевую больницу, где у нее обнаружили внутримышечную гематому.

Помощь врачей понадобилась и виновнику ДТП — 59-летнему водителю «десятки». Пассажиры автобуса рассказали, что за секунды до ДТП мужчина потерял сознание. Оказалось, что в дороге у шофера внезапно поднялось давление.

Убытки из-за этой истории понес водитель «Сузуки Свифт», выезжавший со Слободской на Волочаевскую — внедорожник задел эту машину после столкновения с автобусом.