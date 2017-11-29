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11:52 (мск), источник: AmurMedia.ru

Потолок обрушился в Краевом центре образования в Хабаровске

Однако, как заверило руководство учреждения, очевидцы происшествия явно сгустили краски.

Хабаровск, 29 ноября, AmurMedia.

Обеспокоенная жительница Хабаровска бьет тревогу: на четвертом этаже в Краевом центре образования обрушился потолок. И подобные казусы в образовательном учреждении не редкость, возмущается горожанка. Так, в прошлом году, со слов женщины, обрушилась крыша в спортзале. Однако руководство центра придерживается иного мнения: так называемые очевидцы происшествия попросту раздули из мухи слона, и никакого обрушения не было, сообщила корр. ИА AmurMedia генеральный директор КГАОУ «Краевой центр образования» Эльвира Шамонова.

Душещипательный пост о беспорядке, творящемся в Краевом центре образования, разместила в одной из хабаровских групп социальной сети Instagram обеспокоенная горожанка с аккаунтом buklena82.

«Кому-нибудь известно, как в свое время принимали строительный объект “Краевой центр образования”, в котором обрушение происходит уже не в первый раз?! Вот и сегодня в очередной раз обвалился потолок на четвертом этаже! В прошлом году обрушилась крыша в спортзале. Об этом все умалчивали, так как территория закрытая, и родителей туда не пускают! Про сегодняшний слушай рассказал ребенок, который учится в начальной школе. Потолок обрушился во время урока. Никто не пострадал, но при этом сработала пожарная сигнализация», — написала подписчица группы «Хабаровск глазами народа».

Однако руководство образовательного учреждения столь эмоциональный спич интернет-пользовательницы скорее удивил, чем расстроил.

— Два дня назад в коридоре начальной школы при Краевом центре образования упали две легкие, пенопластовые плитки подвесного потолка в то время, когда детей там и близко не было! Они даже не упали, а наклонились. Мы их сняли и повесили снова. Дело 15-ти минут! Вот и вся история. «Рухнул потолок» — очевидно, именно так учащиеся преподнесли этот инцидент своим близким дома. Естественно, реакция родителей при такой подаче будет соответствующей. Никаких проблем в Краевом центре образования нет, равно как и каких-либо обрушений! — заверила генеральный директор образовательного учреждения Эльвира Шамонова.

Информацию о якобы обрушившейся в прошлом году крыше в спортзале руководство Краевого центра образования также опровергает. Общественности, в том числе родителям, всерьез переживающим за безопасность своих детей, словам гендиректора центра приходится верить на слово: в учреждении действует жесткая пропускная система. Попасть внутрь проблематично даже родственникам учащихся. Что все-таки творится за закрытыми дверями Краевого центра образования, теперь предстоит выяснить надзорным органам. Информационное агентство готовит официальный запрос в прокуратуру, с целью прояснить создавшуюся ситуацию.

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