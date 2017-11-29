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10:37 (мск), источник: dostup1.ru

Саткинские чиновники осуждены за незаконное распределение 12 квартир

Жилые помещения предназначались переселенцам из ветхо-аварийного жилья, но были оформлены на родственников и знакомых чиновников.

Челябинский областной суд утвердил приговор бывшим чиновникам Сатки, распределившим 12 квартир для переселенцев из ветхо-аварийного жилья среди родственников и знакомых, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На скамье подсудимых оказались бывшие глава администрации Саткинского городского поселения Иван Игнатов, его заместитель Сергей Дроздов и экс-начальница юридического отдела МКУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» Юлия Басырова. По версии следствия, в 2014—2015 годах чиновники составили подложные копии договоров найма жилого помещения на своих родственников и знакомых. Согласно этим документам все они с 2006 года якобы проживали в аварийном и подлежащем сносу жилье. Игнатов и Дроздов внесли изменения в списки граждан, подлежащих переселению из ветхо-аварийного жилья, незаконно подселив их друг к другу на площадь, равноценную ранее занимаемой ими в общежитии. В результате их действий высвободились 12 квартир по улице Металлургов в Сатке, построенных и приобретенных за счет бюджетных средств. После чего лицам, которые до этого были незаконно включены в программу переселения (в том числе Басырова), предоставили квартиры по договорам социального найма.

В августе текущего года Саткинский горсуд признал Игнатова и Дроздова виновными в превышении должностных полномочий, Басырову — в пособничестве в совершении преступления и приговорил к трем, трем с половиной и двум годам условного лишения свободы соответственно.

Приговор обжаловали Игнатов и его адвокат, а также защитник Басыровой, настаивавшие на оправдательном приговоре.

«Челябинский областной суд оставил без изменения приговор Саткинского городского суда. Он вступил в законную силу», — сообщили в ЧОС.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. Стоимость незаконно распределенных квартир составила свыше 17 млн рублей.

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