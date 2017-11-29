Саткинские чиновники осуждены за незаконное распределение 12 квартир

На скамье подсудимых оказались бывшие глава администрации Саткинского городского поселения Иван Игнатов, его заместитель Сергей Дроздов и экс-начальница юридического отдела МКУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» Юлия Басырова. По версии следствия, в 2014—2015 годах чиновники составили подложные копии договоров найма жилого помещения на своих родственников и знакомых. Согласно этим документам все они с 2006 года якобы проживали в аварийном и подлежащем сносу жилье. Игнатов и Дроздов внесли изменения в списки граждан, подлежащих переселению из ветхо-аварийного жилья, незаконно подселив их друг к другу на площадь, равноценную ранее занимаемой ими в общежитии. В результате их действий высвободились 12 квартир по улице Металлургов в Сатке, построенных и приобретенных за счет бюджетных средств. После чего лицам, которые до этого были незаконно включены в программу переселения (в том числе Басырова), предоставили квартиры по договорам социального найма.