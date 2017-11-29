Саткинские чиновники осуждены за незаконное распределение 12 квартир
Жилые помещения предназначались переселенцам из
Жилые помещения предназначались переселенцам из
Челябинский областной суд утвердил приговор бывшим чиновникам Сатки, распределившим 12 квартир для переселенцев из
На скамье подсудимых оказались бывшие глава администрации Саткинского городского поселения Иван Игнатов, его заместитель Сергей Дроздов и
В августе текущего года Саткинский горсуд признал Игнатова и Дроздова виновными в превышении должностных полномочий, Басырову — в пособничестве в совершении преступления и приговорил к трем, трем с половиной и двум годам условного лишения свободы соответственно.
Приговор обжаловали Игнатов и его адвокат, а также защитник Басыровой, настаивавшие на оправдательном приговоре.
«Челябинский областной суд оставил без изменения приговор Саткинского городского суда. Он вступил в законную силу», — сообщили в ЧОС.
Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. Стоимость незаконно распределенных квартир составила свыше 17 млн рублей.