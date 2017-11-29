Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
Мухи — источник гораздо большей заразы, чем думали прежде
Принц Гарри придумал дизайн кольца для своей помолвки (фото)
Москвичка умерла, поужинав роллами
СМИ назвали первый новый российский аэропорт самым дорогим
«Пиво достанем, а с йогуртом разберемся» Путин и Земан пошутили на тему санкций
СМИ: позиция Путина ставит в тупик МОК
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
«Они будут уничтожены»: в ДНР о «загнанных в угол» военных ВСУ
Тука о готовых соединиться с РФ регионах Украины
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл назначена на май
Джордж и Амаль Клуни решили обновить клятвы верности
СМИ: Состояние Олега Табакова резко ухудшилось
Бывший муж подал в суд на Дану Борисову - СМИ
«Я не знаю, где буду жить через 5 лет». Чем аренда лучше ипотеки
Назван срок реконструкции «синего зуба» в Москве
Фоторепортажи
8Военный переворот в Зимбабве
8День благодарения
10:52 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре мужчину обвинили в покушении на убийство соседа

В Краснодаре предъявили обвинение местному жителю, которого подозревают в покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

Источник: ЮГА.ру

На улице Мира 68-летний пенсионер арендовал жилье. По версии следствия, 10 ноября он был пьян, подошел к автомобилю, за рулем которого находился 51-летний сосед, и постучал в окно.

«Когда мужчина открыл окно, обвиняемый беспричинно произвел один выстрел из пистолета “Байкал” в область живота водителя. Очевидцы произошедшего незамедлительно сообщили об этом в правоохранительные органы», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Мужчину задержали, ему предъявили обвинение и заключили под стражу. Назначена психолого-психиатрическая экспертиза, расследование продолжается.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Один день в краснодарском интим-магазине
Что делать со старым центром Краснодара?
Трамп прокомментировал пуск ракеты КНДР
Железную дорогу в обход Украины запустят до конца года
The New York Times опубликовала выдержки из дневников Родченкова
В ГД внесен законопроект о миллионных штрафах для СМИ-иноагентов
Коллизия на орбите: к чему приведет неудачный пуск с Восточного
В России резко подорожала икра
Формула-Е выставила свой болид против гепарда (видео)
Спорт
«Яшин — главный символ российского футбола» Председатель Оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко представил плакат ЧМ и тематический поезд, а также рассказал о допинге в футболе
Авто
Один из старейших автодилеров закрыл все салоны в Москве У группы «Независимость», в отношении которой подан иск о банкротстве, осталось несколько центров в регионах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Назван самый великий плохой фильм в истории В честь выхода «Горе-творца» Джеймса Франко журналисты и киноманы составили рейтинг худших картин, полюбившихся зрителям
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Жилье под ключ: застройщики увеличивают предложение квартир с отделкой
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Леди
От обезьяньих шуб до этики: как менялась мода на мех Ну что такого радикального могло происходить с этим предметом гардероба? Рассказываем, какие изменения претерпели меховые изделия с начала XX века
Дети
Криштиану Роналду впервые показал младшую дочь Поклонники спортсмена восхитились милым снимком.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь