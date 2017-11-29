В Краснодаре мужчину обвинили в покушении на убийство соседа
В Краснодаре предъявили обвинение местному жителю, которого подозревают в покушении на убийство и незаконном обороте оружия.
В Краснодаре предъявили обвинение местному жителю, которого подозревают в покушении на убийство и незаконном обороте оружия.
На улице Мира 68-летний пенсионер арендовал жилье. По версии следствия, 10 ноября он был пьян, подошел к автомобилю, за рулем которого находился 51-летний сосед, и постучал в окно.
«Когда мужчина открыл окно, обвиняемый беспричинно произвел один выстрел из пистолета “Байкал” в область живота водителя. Очевидцы произошедшего незамедлительно сообщили об этом в правоохранительные органы», — сообщает
Мужчину задержали, ему предъявили обвинение и заключили под стражу. Назначена