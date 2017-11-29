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10:54 (мск), источник: "Российская газета"

Жительница Екатеринбурга заставила девочку употреблять наркотики

Молодую жительницу Екатеринбурга будут судить за то, что она заставила свою несовершеннолетнюю приятельницу употреблять наркотики.

Дело слушается в Орджоникидзевском районном суде.

По информации пресс-службы Свердловской областной прокуратуры, инцидент произошел 7 июня этого года. Вечером 19-летняя обвиняемая вместе со своей 16-летней знакомой (они обе учились в одной школе) была в квартире на улице Ломоносова. Там в ванной комнате, она приняла дозу и под угрозой применения насилия заставила девочку сделать то же.

«Ранее несовершеннолетняя наркотические средства никогда не употребляла», — подчеркивают в прокуратуре.

«Девочке стало плохо, и обвиняемая отвезла ее на такси в район Вторчермета. Пострадавшая с остановки общественного транспорта смогла позвонить родителям и попросить о помощи. Увидев дочь в неадекватном состоянии, те сообщили в правоохранительные органы», — рассказали в пресс-службе Следственного комитета свердловской области.

Девушка обвиняется по статье «Склонение к потреблению наркотических средств» (пункт «а» части 3 статьи 230 УК РФ). Предусмотренное за совершение этого преступления наказание — лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

С 18 октября фигурантка содержится под стражей: изначально ее отпустили под подписку о невыезде, но она скрылась от следствия.

«В адрес руководства школы, где учились девушки, внесено представление. Согласно имеющимся сведениям, руководством образовательного учреждения приняло ряд мер штатного и организационного характера после этого дела», — добавили в СК.

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