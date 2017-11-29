Жительница Екатеринбурга заставила девочку употреблять наркотики
Молодую жительницу Екатеринбурга будут судить за то, что она заставила свою несовершеннолетнюю приятельницу употреблять наркотики.
Молодую жительницу Екатеринбурга будут судить за то, что она заставила свою несовершеннолетнюю приятельницу употреблять наркотики.
Дело слушается в Орджоникидзевском районном суде.
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«Ранее несовершеннолетняя наркотические средства никогда не употребляла», — подчеркивают в прокуратуре.
«Девочке стало плохо, и обвиняемая отвезла ее на такси в район Вторчермета. Пострадавшая с остановки общественного транспорта смогла позвонить родителям и попросить о помощи. Увидев дочь в неадекватном состоянии, те сообщили в правоохранительные органы», — рассказали в
Девушка обвиняется по статье «Склонение к потреблению наркотических средств» (пункт «а» части 3 статьи 230 УК РФ). Предусмотренное за совершение этого преступления наказание — лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
С 18 октября фигурантка содержится под стражей: изначально ее отпустили под подписку о невыезде, но она скрылась от следствия.
«В адрес руководства школы, где учились девушки, внесено представление. Согласно имеющимся сведениям, руководством образовательного учреждения приняло ряд мер штатного и организационного характера после этого дела», — добавили в СК.