В Красноярске школьницу госпитализировали после драки с одноклассницей

Источник: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 29 ноя — РИА Новости. Две восьмиклассницы подрались возле школы в Красноярске, в результате одна из них была госпитализирована и находится в тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.

По ее словам, во вторник в следственные органы поступило сообщение по факту госпитализации в тяжелом состоянии в больницу № 20 Красноярска 14-летней школьницы. По данному факту начата доследственная проверка.

«По предварительным данным, 23 ноября 2017 года учащаяся 8 класса школы № 23 вступила в конфликт с одноклассницей по поводу личных неприязненных отношений. Конфликт перерос в драку, в ходе которой девушке были причинены телесные повреждения. Дома она высказывала матери жалобы на головные боли, 28 ноября ее состояние здоровья ухудшилось и ей потребовалась госпитализация. В настоящий момент ее состояние очень тяжелое», — сказала Дегидь.