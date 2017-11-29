Безработный омич устроил наркопритон из съемной квартиры

За вознаграждение в виде наркотиков фигурант предоставлял съемную двухкомнатную квартиру своим знакомым. Гости приходили, чтобы беспрепятственно употребить наркотики. Хозяин притона создавал условия для последующего отдыха наркоманов и даже обеспечивал охрану и безопасность в своем жилье, контролируя вход и выход.