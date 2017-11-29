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11:08 (мск), источник: СуперОмск

Безработный омич устроил наркопритон из съемной квартиры

32-летний житель Ленинского округа решил устроить незаконный бизнес и открыть заведение с функциями наркопритона. «Дело» работало в течение октября.

Дознавателем возбуждено уголовное дело «по факту систематического предоставления помещения для потребления наркотических средств».

За вознаграждение в виде наркотиков фигурант предоставлял съемную двухкомнатную квартиру своим знакомым. Гости приходили, чтобы беспрепятственно употребить наркотики. Хозяин притона создавал условия для последующего отдыха наркоманов и даже обеспечивал охрану и безопасность в своем жилье, контролируя вход и выход.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ было возбуждено в отделе дознания ОП № 5 УМВД России по г. Омску. В злополучной квартире были найдены предметы для изготовления наркотиков и использованные шприцы.

Руководителю притона грозит до четырех лет лишения свободы.

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