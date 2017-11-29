Безработный омич устроил наркопритон из съемной квартиры
32-летний житель Ленинского округа решил устроить незаконный бизнес и открыть заведение с функциями наркопритона. «Дело» работало в течение октября.
32-летний житель Ленинского округа решил устроить незаконный бизнес и открыть заведение с функциями наркопритона. «Дело» работало в течение октября.
Дознавателем возбуждено уголовное дело «по факту систематического предоставления помещения для потребления наркотических средств».
За вознаграждение в виде наркотиков фигурант предоставлял съемную двухкомнатную квартиру своим знакомым. Гости приходили, чтобы беспрепятственно употребить наркотики. Хозяин притона создавал условия для последующего отдыха наркоманов и даже обеспечивал охрану и безопасность в своем жилье, контролируя вход и выход.
Уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ было возбуждено в отделе дознания ОП № 5 УМВД России по г. Омску. В злополучной квартире были найдены предметы для изготовления наркотиков и использованные шприцы.
Руководителю притона грозит до четырех лет лишения свободы.