Началось: На Седова снегоуборщик принял KIA за сугроб
Авария с участием спецтехники произошла утром 29 ноября в Невском районе Петербурга. Никто не пострадал.
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Авария с участием спецтехники произошла утром 29 ноября в Невском районе Петербурга. Никто не пострадал.
Как сообщают участники группы «ДТП и ЧП / Санкт-Петербург», ставшие очевидцами аварии, трактор и белая KIA столкнулись у дома 10 по улице Седова. Судя по фото с места, уборочная техника задела иномарку при перестроении.
«Видимо, принял белоснежную “Киа” за сугроб», — комментирует очевидец произошедшего.