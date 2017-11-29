За подделку алкоголя в Иркутске банда сядет в тюрьму

Ещё один соучастник наказан условным лишением свободы. Операцию по задержанию четверых жителей Закавказья и одного уроженца Кавказской республики провели сотрудники ГУ МВД России по Иркутской области при силовой поддержке бойцов спецназа. Подельников в возрасте от 24-х до 46-х лет взяли в январе этого года. В гаражном боксе в селе Мамоны производили суррогатную алкогольную продукцию. Её изготовлением занимались в промышленных масштабах. 24 тысячи литров подделки обнаружили и изъяли в ходе расследования. Бутылки были оклеены поддельными спецмарками на сумму 8 миллионов рублей. Также изъята линия по производству нелегального алкоголя, рулоны с этикетками, марки, крышки для бутылок, стеклотара и спирт.