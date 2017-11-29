За жестокое убийство семьи на трассе «Иркутск — Усть-Кут» судят жителей Киренска

Оглашение приговора началось полтора часа назад. Жестокое преступление произошло 4 декабря 2015 года. В полицию начали поступать многочисленные звонки о том, что на трассе «Иркутск — Усть-Кут» неизвестные обстреливают автомобили. По данным следствия, убийцами оказались двое безработных. Они выпивали на даче. В какой то момент мужчины решили поехать в город, чтобы убить своего знакомого. Вооружились охотничьим ружьем. Но у них не было машины. Подельники вышли на трассу чтобы угнать автомобиль. Для этого расстреляли проезжавший мимо микроавтобус. В нем ехали жители Киренска. Супруги возвращались домой со свадьбы сына в Иркутске. Но пьяные убийцы не смогли воспользоваться иномаркой. Следствию известно что у жертв преступников не было шансов выжить. Послушаем государственного обвинителя.