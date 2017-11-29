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11:06 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Норильске задержан «ботаник», устроивший теплицу в квартире

В ходе обыска у него было изъято 15 кустов конопли.

30-летний житель Норильска в своей квартире оборудовал теплицу по выращиванию конопли. Во время обыска у него было изъято 15 кустов растения, а также полимерные емкости, в которых содержалось вещество растительного происхождения. Экспертиза установила, что это марихуана общим весом свыше 156 граммов. Задержанный пояснил полицейским, что запрещенные вещества хранил и выращивал для собственного употребления.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 228, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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