Комсомольчанина задержали за спрятанную двустволку
Мужчина дал подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Мужчина дал подписку о невыезде и надлежащем поведении.
В
Как сообщает
Лицензии на оружие у жителя не оказалось. Подозреваемый рассказал, что нашел ружье в квартире умершего родственника и спрятал, чтобы затем использовать его в собственных целях.
За незаконное хранение огнестрельного оружия правоохранители возбудили уголовное дело. В отношение подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.