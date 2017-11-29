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11:54 (мск), источник: Восток Медиа

Комсомольчанина задержали за спрятанную двустволку

Мужчина дал подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники правоохранительных органов задержали 33-летнего мужчину. Его обвиняют в незаконном хранении гладкоствольного ружья. Ранее комсомольчанин уже привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, в дежурную часть полиции поступило анонимное сообщение о том, что мужчина хранит в нежилой квартире дома по улице Щорса огнестрельное оружие. Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали местного жителя, а в принадлежащем ему нежилом помещении стражи порядка нашли двуствольное ружье.

Лицензии на оружие у жителя не оказалось. Подозреваемый рассказал, что нашел ружье в квартире умершего родственника и спрятал, чтобы затем использовать его в собственных целях.

За незаконное хранение огнестрельного оружия правоохранители возбудили уголовное дело. В отношение подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

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