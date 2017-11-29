Комсомольчанина задержали за спрятанную двустволку

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники правоохранительных органов задержали 33-летнего мужчину. Его обвиняют в незаконном хранении гладкоствольного ружья. Ранее комсомольчанин уже привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, в дежурную часть полиции поступило анонимное сообщение о том, что мужчина хранит в нежилой квартире дома по улице Щорса огнестрельное оружие. Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали местного жителя, а в принадлежащем ему нежилом помещении стражи порядка нашли двуствольное ружье.

Лицензии на оружие у жителя не оказалось. Подозреваемый рассказал, что нашел ружье в квартире умершего родственника и спрятал, чтобы затем использовать его в собственных целях.