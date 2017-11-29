Средний размер взятки в Татарстане в этом году вырос до 271 тысяч рублей

При этом средний размер взятки вырос. Если в прошлом голу это была сумма 120 тысяч рублей, то в этом 271 тысяча (по выявленным преступлениям). Любопытно, что согласно опросам населения, средний размер взятки в республике — 35 тысяч рублей.

Всего с начала года было выявлено 586 преступлений коррупционной направленности. Размер материального ущерба составил 770 млн рублей.

«Практически полностью он был возмещен», — уточнил Акчурин.

По его словам, основную долю дел составляют преступления против государственной власти и интересов службы (396 фактов). Среди других должностных преступлений — распоряжение недвижимым имуществом, коррупция в сфере образования, медицины, строительстве, ЖКХ. В суды были направлены 276 уголовных дел, осуждены 201 человек. Из них большинство — главы муниципальных образований.