Средний размер взятки в Татарстане в этом году вырос до 271 тысяч рублей
120 фактов взяточничества, из них 32 — в крупном размере были выявлены в Татарстане за 10 месяцев 2017 года. Об этом сообщил на
120 фактов взяточничества, из них 32 — в крупном размере были выявлены в Татарстане за 10 месяцев 2017 года. Об этом сообщил на
При этом средний размер взятки вырос. Если в прошлом голу это была сумма 120 тысяч рублей, то в этом 271 тысяча (по выявленным преступлениям). Любопытно, что согласно опросам населения, средний размер взятки в республике — 35 тысяч рублей.
Всего с начала года было выявлено 586 преступлений коррупционной направленности. Размер материального ущерба составил 770 млн рублей.
«Практически полностью он был возмещен», — уточнил Акчурин.
По его словам, основную долю дел составляют преступления против государственной власти и интересов службы (396 фактов). Среди других должностных преступлений — распоряжение недвижимым имуществом, коррупция в сфере образования, медицины, строительстве, ЖКХ. В суды были направлены 276 уголовных дел, осуждены 201 человек. Из них большинство — главы муниципальных образований.
Как рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры РТ Ринат Латыпов, в этом году при проверке деклараций чиновников было выявлено 600 фактов нарушений. Было дополнительно инициировано 11 проверок расходов чиновников. Также было выявлено 28 фактов конфликтов интересов. Некоторые чиновники были уволены в связи с утратой доверия.