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11:52 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Два человека госпитализированы из-за отравления угарным газом в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 28 ноября

Два человека госпитализированы из-за отравления угарным газом в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 28 ноября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, жильцы одной из квартир дома по ул. Шорина получили отравление угарным газом. 28-летняя женщина и 26-летний мужчина в тяжелом состоянии были госпитализированы в городскую клиническую больницу № 33.

Сообщается, что после этого работники аварийной бригады ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» провели проверку газового оборудования в квартире. Причиной происшествия, по мнению специалистов газовой службы, стала обратная тяга в дымоходе при включенной принудительной вытяжке.

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