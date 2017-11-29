Два человека госпитализированы из-за отравления угарным газом в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 28 ноября
Два человека госпитализированы
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Два человека госпитализированы
Согласно информации, жильцы одной из квартир дома по ул. Шорина получили отравление угарным газом. 28-летняя женщина и 26-летний мужчина в тяжелом состоянии были госпитализированы в городскую клиническую больницу № 33.
Сообщается, что после этого работники аварийной бригады ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» провели проверку газового оборудования в квартире. Причиной происшествия, по мнению специалистов газовой службы, стала обратная тяга в дымоходе при включенной принудительной вытяжке.