В Ангарске мать с сыном обвиняют в хищении из банка более 50 млн рублей
Уголовное дело передали в прокуратуру.
Уголовное дело передали в прокуратуру.
В Ангарске завершено предварительное расследование уголовного дела по обвинению банковского служащего и его родственницы в крупном мошенничестве. Об этом сообщает
Ранее полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали двоих подозреваемых в хищении около 58 млн рублей, которые принадлежали банку.
Как установили правоохранители, начальник отдела продаж операционного офиса филиала финансового учреждения инициировал выпуск более 600 зарплатных и кредитных банковских карт на вымышленных клиентов с установленным ежемесячным лимитом до 300 тысяч рублей, а после с помощью сообщников снял в банкоматах деньги.
Следователями по уголовному делу назначены и проведены более 500 почерковедческих экспертиз и 14 других исследований. На имущество обвиняемых стражи порядка наложили арест на общую сумму более 21 млн рублей.
В настоящее время уголовное дело, возбужденное по факту крупного мошенничества, с обвинительным заключением направлено прокурору.