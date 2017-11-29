В Ангарске мать с сыном обвиняют в хищении из банка более 50 млн рублей

В Ангарске завершено предварительное расследование уголовного дела по обвинению банковского служащего и его родственницы в крупном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Ранее полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали двоих подозреваемых в хищении около 58 млн рублей, которые принадлежали банку.

Как установили правоохранители, начальник отдела продаж операционного офиса филиала финансового учреждения инициировал выпуск более 600 зарплатных и кредитных банковских карт на вымышленных клиентов с установленным ежемесячным лимитом до 300 тысяч рублей, а после с помощью сообщников снял в банкоматах деньги.

Следователями по уголовному делу назначены и проведены более 500 почерковедческих экспертиз и 14 других исследований. На имущество обвиняемых стражи порядка наложили арест на общую сумму более 21 млн рублей.