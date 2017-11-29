Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Николай Годовиков
Ватные палочки могут привести к потере слуха
Путин ввел в России новый праздник 5 декабря
Сыну «босса боссов» мафии Италии вынесли приговор
Стало известно, когда состоится свадьба принца Гарри
Пересадка головы: россиянин верит в итальянского хирурга Спиридонов прокомментировал первую удачную пересадку головы человека
СМИ: позиция Путина ставит в тупик МОК
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
«У вас из этого ничего не выйдет»: предупредила Мэй Путина
Украинцы требуют у Порошенко отменить Москву
Кристина Асмус полностью обнажилась для съёмки - СМИ
Минобороны ДНР: бойцы ВСУ загнали себя в угол
Сестры Михалковы появились на публике в одинаковых кофтах
Тайра Бэнкс в образе тигрицы снялась для модного глянца
СМИ: Состояние Олега Табакова резко ухудшилось
Бывший муж подал в суд на Дану Борисову - СМИ
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
12:04 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Ангарске мать с сыном обвиняют в хищении из банка более 50 млн рублей

Уголовное дело передали в прокуратуру.

В Ангарске завершено предварительное расследование уголовного дела по обвинению банковского служащего и его родственницы в крупном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Ранее полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали двоих подозреваемых в хищении около 58 млн рублей, которые принадлежали банку.

Как установили правоохранители, начальник отдела продаж операционного офиса филиала финансового учреждения инициировал выпуск более 600 зарплатных и кредитных банковских карт на вымышленных клиентов с установленным ежемесячным лимитом до 300 тысяч рублей, а после с помощью сообщников снял в банкоматах деньги.

Следователями по уголовному делу назначены и проведены более 500 почерковедческих экспертиз и 14 других исследований. На имущество обвиняемых стражи порядка наложили арест на общую сумму более 21 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по факту крупного мошенничества, с обвинительным заключением направлено прокурору.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Суррогат не киснет. Как проверить качество молока в домашних условиях
Трамп прокомментировал пуск ракеты КНДР
Железную дорогу в обход Украины запустят до конца года
«Коктейль Родченкова»: о чем информатор ВАДА писал в дневниках
В ГД внесен законопроект о миллионных штрафах для СМИ-иноагентов
Разгонный блок «Фрегат» не могут найти на орбите
В России резко подорожала икра
Формула-Е выставила свой болид против гепарда (видео)
Спорт
«Яшин — главный символ российского футбола» Председатель Оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко представил плакат ЧМ и тематический поезд, а также рассказал о допинге в футболе
Авто
Совершенно новый Jeep Wrangler — теперь и здесь «два ноль турбо» Wrangler четвёртого поколения не сильно отличается внешне от третьего, но это не рестайлинг, а совершенно новая машина
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Анна Старшенбаум призналась, почему избегает постельных сцен Актриса рассказала о неудачном первом опыте откровенных съемок
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
От обезьяньих шуб до этики: как менялась мода на мех Ну что такого радикального могло происходить с этим предметом гардероба? Рассказываем, какие изменения претерпели меховые изделия с начала XX века
Дети
Бывшая жена Джигарханяна ждет ребенка По данным источника, Виталина Цымбалюк-Романовская недавно лежала в частной клинике на сохранении.
Все о ремонте
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
7 правил, как расположить ТВ на стене
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь