В Челябинске задержан один из застройщиков «Яркой жизни»

Чурбакова задержали накануне, 28 ноября и препроводили в изолятор временного содержания. Здесь он пробудет до предъявления официального обвинения, после чего станет известна мера пресечения.

В Главке МВД региона ситуацию пока не комментируют, ссылаясь на проводимую проверку.

Соучредитель и директор строительной компании «Майлстоун Девелопмент» Григорий Чурбаков задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве и хищении средств дольщиков жилого комплекса «Яркая жизнь». Его 14 ноября после прокурорской проверки завело Следственное управление СК РФ по Челябинской области.

По данным прокуратуры региона, входящие в «Майлстоун Девелопмент» строительные компании обманули дольщиков, сообщив им заведомо ложные данные о сроках сдачи четырех домов на Краснопольской площадке. В итоге проект был заморожен, а жертвами стали около 300 человек.

Очередное уголовное дело по обманутым дольщикам стало темой специального совещания у прокурора Челябинской области Александра Кондратьева, которое прошло 17 ноября.

«Вопросам защиты прав и законных интересов граждан — участников долевого строительства уделяется особое внимание. Прокурорскими проверками охвачена деятельность всех “проблемных” застройщиков области. Всего на территории Челябинской области 100 застройщиков привлекают денежные средства почти у 15 тысяч дольщиков на 331 объекте недвижимости», — отметил Кондратьев.