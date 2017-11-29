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11:53 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске задержан один из застройщиков «Яркой жизни»

Полиция задержала одного из застройщиков жилого комплекса «Яркая жизнь» Григория Чурбакова. По предварительным данным, коммерсант подозревается в мошенничестве.

Чурбакова задержали накануне, 28 ноября и препроводили в изолятор временного содержания. Здесь он пробудет до предъявления официального обвинения, после чего станет известна мера пресечения.

В Главке МВД региона ситуацию пока не комментируют, ссылаясь на проводимую проверку.

Соучредитель и директор строительной компании «Майлстоун Девелопмент» Григорий Чурбаков задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве и хищении средств дольщиков жилого комплекса «Яркая жизнь». Его 14 ноября после прокурорской проверки завело Следственное управление СК РФ по Челябинской области.

По данным прокуратуры региона, входящие в «Майлстоун Девелопмент» строительные компании обманули дольщиков, сообщив им заведомо ложные данные о сроках сдачи четырех домов на Краснопольской площадке. В итоге проект был заморожен, а жертвами стали около 300 человек.

Очередное уголовное дело по обманутым дольщикам стало темой специального совещания у прокурора Челябинской области Александра Кондратьева, которое прошло 17 ноября.

«Вопросам защиты прав и законных интересов граждан — участников долевого строительства уделяется особое внимание. Прокурорскими проверками охвачена деятельность всех “проблемных” застройщиков области. Всего на территории Челябинской области 100 застройщиков привлекают денежные средства почти у 15 тысяч дольщиков на 331 объекте недвижимости», — отметил Кондратьев.

По состоянию на 1 ноября количество «проблемных» объектов в регионе возросло до 41, из которых 38 находятся в Челябинске, оставшиеся три — в Миассе.

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