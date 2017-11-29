Станцию метро «Достоевская» закрыли в Петербурге
Работу подземки снова нарушил бесхозный предмет.
Работу подземки снова нарушил бесхозный предмет.
И снова в Петербурге закрывается метро. На сей раз — станция «Достоевская». На платформе обнаружили бесхозный предмет.
— В 11:20 «Достоевская» закрыта на вход и на выход, поезда следуют мимо, — сообщили в
Тем временем в самом метро по громкой связи говорят о технических причинах. Впрочем, как и обычно.
Как долго продлится проверка, сейчас не известно. Она может занять всего несколько минут, а может и растянуться часа на полтора, как, например, вчера проверяли «Нарвскую».
А правоохранители и представители метрополитена в очередной раз напоминают пассажирам о необходимости быть внимательными и не забывать свои вещи в вагонах, на платформах и в вестибюлях метро, создавая тем самым не только неудобство другим пассажирам, но и отвлекая специалистов от возможной реальной угрозы.