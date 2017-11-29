Станцию метро «Достоевская» закрыли в Петербурге

Источник: Комсомольская правда

И снова в Петербурге закрывается метро. На сей раз — станция «Достоевская». На платформе обнаружили бесхозный предмет.

— В 11:20 «Достоевская» закрыта на вход и на выход, поезда следуют мимо, — сообщили в пресс-службе метрополитена.

Тем временем в самом метро по громкой связи говорят о технических причинах. Впрочем, как и обычно.

Как долго продлится проверка, сейчас не известно. Она может занять всего несколько минут, а может и растянуться часа на полтора, как, например, вчера проверяли «Нарвскую».