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12:00 (мск), источник: Комсомольская правда

Станцию метро «Достоевская» закрыли в Петербурге

Работу подземки снова нарушил бесхозный предмет.

Источник: Комсомольская правда

И снова в Петербурге закрывается метро. На сей раз — станция «Достоевская». На платформе обнаружили бесхозный предмет.

— В 11:20 «Достоевская» закрыта на вход и на выход, поезда следуют мимо, — сообщили в пресс-службе метрополитена.

Тем временем в самом метро по громкой связи говорят о технических причинах. Впрочем, как и обычно.

Как долго продлится проверка, сейчас не известно. Она может занять всего несколько минут, а может и растянуться часа на полтора, как, например, вчера проверяли «Нарвскую».

А правоохранители и представители метрополитена в очередной раз напоминают пассажирам о необходимости быть внимательными и не забывать свои вещи в вагонах, на платформах и в вестибюлях метро, создавая тем самым не только неудобство другим пассажирам, но и отвлекая специалистов от возможной реальной угрозы.

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