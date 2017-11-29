На журналиста ГТРК «Калининград» в прямом эфире напали собаки

«Можно сказать, это тест на стрессоустойчивость, — рассказала Евгения. — Когда я начала говорить, краем глаза увидела что бегут собаки. Та, что помельче подбежала искать защиты в моих ногах. Вторая накинулась сверху и начала ее кусать. И, конечно, чуть не сбили меня с ног. Что я чувствовала? Хотелось смеяться. Оператор за кадром согнулся от смеха, а мне нужно говорить дальше. Как ни в чем не бывало. Несмотря на шум и возню. От абсурдности ситуации ничего, кроме смеха, не нахлынуло».