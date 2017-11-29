На Бали возобновил работу закрытый из-за извержения вулкана аэропорт

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Ранее власти Индонезии продлили распоряжение о закрытии международного аэропорта Нгурах-Рай на острове Бали с 28 до 30 ноября. Ожидалось, что аэропорт будет закрыт вплоть до четверга до 07.00 часов по местному времени (02.00 мск).

«Аэропорт Нгурах-Рай открылся 29 ноября в 14.28 по местному времени (09.28 мск)», — говорится в заявлении аэропорта в Twitter.