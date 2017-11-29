На Бали возобновил работу закрытый из-за извержения вулкана аэропорт
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Международный аэропорт на острове Бали в Индонезии, закрытый на несколько дней
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Международный аэропорт на острове Бали в Индонезии, закрытый на несколько дней
Ранее власти Индонезии продлили распоряжение о закрытии международного аэропорта
«Аэропорт
В минувшее воскресенье произошло второе за неделю извержение вулкана Агунг, столб дыма поднялся на несколько тысяч метров. Власти страны ввели красный уровень угрозы для воздушного транспорта и были вынуждены закрыть аэропорты на Бали и Ломбоке.