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12:03 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе судят врача, стерилизовавшего недееспособную девушку

УФА, 29 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Калининском районном суде Уфы 29 ноября начался процесс над 57-летней заведующей гинекологическим отделением Городской клинической больницы № 13.

Как сообщалось ранее, врач обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Обвиняемая прооперировала уфимку, лишив ее возможности иметь детей естественным путем.

По информации пресс-службы прокуратуры РБ, в соответствии с законодательством, проведение такой операции в отношении недееспособных производится только по решению суда. Несмотря на отсутствие судебного документа, заведующая отделением дала указание хирургу на стерилизацию и сама ассистировала врачу.

«Вследствие проведенной операции девушке причинен тяжкий вред здоровью, выразившийся в утрате органом его функций. В ходе предварительного расследования обвиняемая не признала вину в совершении преступления», — прокомментировали в надзорном ведомстве.

Женщине грозит до 5 пяти лет лишения свободы. Сегодня суд постановил сделать процесс закрытым.

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