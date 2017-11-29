В Уфе судят врача, стерилизовавшего недееспособную девушку

Как сообщалось ранее, врач обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Обвиняемая прооперировала уфимку, лишив ее возможности иметь детей естественным путем.

По информации пресс-службы прокуратуры РБ, в соответствии с законодательством, проведение такой операции в отношении недееспособных производится только по решению суда. Несмотря на отсутствие судебного документа, заведующая отделением дала указание хирургу на стерилизацию и сама ассистировала врачу.

«Вследствие проведенной операции девушке причинен тяжкий вред здоровью, выразившийся в утрате органом его функций. В ходе предварительного расследования обвиняемая не признала вину в совершении преступления», — прокомментировали в надзорном ведомстве.