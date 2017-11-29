В Таганроге у серийных автомошенников изъято 33 машины

— С 2016 года злоумышленники инсценировали 20 дорожно-транспортных происшествий на территории Таганрога. Затем они обращались в страховые компании с заявлениями о выплатах денежных компенсаций причиненного ущерба на основании поддельных документов, свидетельствовавших о наступлении страховых случаев, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Большое количество автомобильных аварий в одном населенном пункте вызвало подозрение у страховых агентов, и они обратились в полицию.

В результате комплекса розыскных мероприятий сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью МВД России по Ростовской области задержали фигурантов дела. В ходе обысков обнаружены и изъяты 33 автомобиля, задействованные в имитации ДТП, документация, а также другие предметы, имеющие значение для уголовного дела.

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