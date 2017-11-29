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12:54 (мск), источник: "Российская газета"

В Таганроге у серийных автомошенников изъято 33 машины

В Таганроге сотрудники полиции задержали четырех местных жителей, которые подозреваются в совершении серии мошенничеств в сфере автострахования. Ущерб от их афер составил свыше трех миллионов рублей.

— С 2016 года злоумышленники инсценировали 20 дорожно-транспортных происшествий на территории Таганрога. Затем они обращались в страховые компании с заявлениями о выплатах денежных компенсаций причиненного ущерба на основании поддельных документов, свидетельствовавших о наступлении страховых случаев, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Большое количество автомобильных аварий в одном населенном пункте вызвало подозрение у страховых агентов, и они обратились в полицию.

В результате комплекса розыскных мероприятий сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью МВД России по Ростовской области задержали фигурантов дела. В ходе обысков обнаружены и изъяты 33 автомобиля, задействованные в имитации ДТП, документация, а также другие предметы, имеющие значение для уголовного дела.

Кстати

В середине ноября в Ростове-на-Дону были задержаны три человека, которые умышленно инсценировали дорожные аварии. Незаконным путем им удалось «заработать» около 2,5 миллиона рублей. Во время обыска по месту жительства одного из фигурантов и в автосервисе сотрудники полиции обнаружили и изъяли восемь дорогих иномарок, предназначенных для фальсификации ДТП.

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